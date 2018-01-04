وزارة الطيران المصرية: رحلات الطيران مع روسيا ستعود بشكل تدريجي

قالت وزارة الطيران المدني المصرية، إن توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا برفع حظر الطيران بين مصر وروسيا، أدخل الاتفاقية الموقعة بين الوزارة والجانب الروسي، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيز التنفيذ.

وقال المتحدث باسم وزارة الطيران المدني، باسم عبدالكريم: إن الطيران بين البلدين عاد فعليًا بالبروتوكول الموقع، خلال الزيارة الأخيرة لوزير الطيران إلى روسيا.

ووقّع وزير الطيران المدني، شريف فتحي، مع وزير النقل الروسي ماكسيم سوكولوف، منتصف ديسمبر الماضي، اتفاقية تقضي بعودة الرحلات واستئناف الحركة الجوية بين البلدين.

وأوضح عبدالكريم في تصريحات لـ”إرم نيوز”، أن توقيع البروتوكول رسميًا هو إجراء روتيني؛ لاستكمال ما توصل إليه البلدان، مشيرًا إلى أن عودة الطيران بين البلدين مهمة للغاية، وستزيد حجم الاستثمارات والسياحة الخارجية.

وكشفت مصادر بوزارة الطيران، أن هناك خطوات تنفيذية سيتم تدشينها خلال الأيام المقبلة؛ لتفعيل المرسوم الأخير الموقع من الرئيس الروسي.

وبينت المصادر في تصريحات لـ”إرم نيوز”، أن الرحلات ستبدأ أولًا بين مطاري القاهرة وموسكو، على أن تتم إضافة مطارات أخرى بعد ذلك، مشيرةً إلى أن هناك مفاوضات حول بدء الاتفاقية رسميًا بتسيير 3 رحلات جوية بدايةً من شهر فبراير /شباط المقبل.

وأشارت إلى أن مصر ملتزمة بالإجراءات التأمينية التي اتفقت عليها مع الجانب الروسي، لافتةً إلى أن مصر ستكون حريصة على اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة؛ لتأمين الطيران وعدم تكرار حادث الطائرة الروسية.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقّع، اليوم الخميس، مرسومًا برفع حظر الطيران بين مصر وروسيا.

وكانت روسيا أوقفت الرحلات الجوية المدنية إلى مصر عام 2015، بعدما فجّر متشددون قنبلة على متن طائرة تابعة لشركة “متروجيت” الروسية، بعد إقلاعها بقليل من مطار شرم الشيخ. وقُتل جميع من كانوا على الطائرة وعددهم 224 شخصًا.