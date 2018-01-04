“فستانك لغيرك”.. حملة خيرية لتبادل الفساتين تستقطب السعوديات (صورة)

أطلقت جمعية خيرية في السعودية، الخميس، حملة جديدة تستهدف تبادل الفساتين بين نساء المملكة، كجزء من مشروع خيري أكبر يقوم على توزيع فائض كل ما يحتاجه الإنسان بدلاً من رميه، كالطعام والملابس.

وجاءت فكرة تبادل الفساتين على يد الناشطة السعودية البارزة، لجين الهذلول، لتضاف فساتين المناسبات إلى المشروع الخيري الذي تعمل به كثير من الجمعيات الخيرية في المملكة سواء بجمع الطعام الفائض من المطاعم وصالات الأفراح وتوزيعه على المحتاجين، أو أي فائض آخر يمكن الاستفادة منه.

وقالت جمعية “خير السعودية” إنها “تطلق مبادرة #فستانك_لغيرك لتبادل فساتين المناسبات لمن بحاجة لها بعد أن وصل إليها فستان الناشطة الهذلول بهدف منحه لمن تحتاجه”.

وكانت الهذلول أشارت أمس الخميس، إلى أن “فستان زواجها وصل للجمعية التي ستقوم بدورها بتجهيزه لكل فتاة ترغب بارتدائه في ليلة زفافها”.

ودعت الهذلول نساء المملكة إلى المبادرة بخطوة مماثلة قائلة: “يمكنكن تسليم فساتين زفافكن عن طريق التواصل مباشرة مع الجمعية”.

ووجدت دعوة الهذلول ومبادرة الجمعية، استجابة سريعة وأعلنت عشرات السعوديات عزمهن التفاعل مع المبادرة وتسليم فساتين مناسبات لا يرتدينها إلى الجمعية بهدف منحها لمن هي بحاجة إليها.

وستسهم المبادرة الجديدة -فيما لو توسعت لتشمل كافة مناطق المملكة- في توفير فساتين مناسبات لا تتمكن كثير من النساء اللاتي يعشن في السعودية، لا سيما الوافدات الأجنبيات، من شرائها بسبب أسعارها المرتفعة.