بعد 16 عامًا من الحظر.. تحديد موعد التحاق أول دفعة من الكويتيين بالخدمة الإلزامية

تلتحق الدفعة الأولى من المجندين الكويتيين بالخدمة الوطنية الإلزامية يوم السبت المقبل ليعود بذلك العمل بالتجنيد الإلزامي بعد توقف دام 16 عامًا.

وقال اللواء ركن إبراهيم العميري إن “الدفعة الأولى ستلتحق يوم السبت بتاريخ 6 كانون الثاني/ يناير الجاري، وعدد أفرادها مئة وأربعون مجندًا”، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية.

وأضاف العميري أن “مدة الخدمة ستكون عامًا كاملًا، بحيث تكون الأشهر الأربعة الأولى مرحلة تدريبية تتضمن تدريبات عسكرية، إضافة إلى محاضرات دينية، وأمنية، ووطنية”.

وكان مجلس الأمة الكويتي قد أقرَّ في نيسان/ إبريل من العام 2015، قانون الخدمة الوطنية “التجنيد الإلزامي” على أن يتم تطبيقه مطلع العام 2018، على كل كويتي من الذكور أتم الـ18 من عمره متضمنًا خدمة عامة، وخدمة احتياطية.

وكانت وزارة الدفاع قد وجَّهت دعوة قبل نحو شهرين للدفعة الأولى من المكلفين بأداء التجنيد الإلزامي، مواليد 1999، إلى مراجعة هيئة الخدمة الوطنية العسكرية في معسكرات المباركية، وذلك لاستكمال بياناتهم وإجراءات الفحوصات الطبية واطلاعهم على التعليمات والتوجيهات، لتنفيذ الخدمة الوطنية العسكرية.

يذكر أن قانون التجنيد الإلزامي يتضمن تحديد مدة الخدمة بواقع سنة لجميع المشمولين بها، بغض النظر عن مؤهلاتهم الدراسية، سواء الجامعية وما دونها، ويشمل الذكور الذين أتموا الـ 18 عامًا ولم يتجاوزوا الـ 35 عامًا عند العمل بالقانون، ويُعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها.