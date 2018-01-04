اعتقال محقق إسرائيلي ارتكب جرائم جنسية بحق نساء استجوبهن

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، أحد المحققين؛ للاشتباه بارتكابه جرائم جنسية، بحق نساء تم استجوابهن في مركز الشرطة الذي يعمل فيه.

وتم تقديم المحقق المشتبه به، إلى محكمة الصلح في ريشون ليتسون؛ للتحقيق معه، حيث طالبت الشرطة بتمديد اعتقاله على ذمة التحقيق .

وحسب موقع يديعوت أحرونوت العبري، فقد بدأ التحقيق مع المحقق، بعد أن استجوبت الشرطة امرأة ادعت أن المحقق ارتكب بحقها أفعالًا غير لائقة، خلال التحقيق معها في مركز التحقيق.

ووفقًا للمرأة، فقد تم استدعاؤها للاستجواب، وعندما كانت في غرفة التحقيق، بدأ المحقق بلمسها، وقام بتقبيلها واحتضانها، ثم واصل مضايقتها على الهاتف، وحاول مقابلتها.

وتبين أن المحقق “تحرش بخمس نساء أخريات، أثناء استجوابهن، وقام بتصويرهن بواسطة هاتفه النقال في أوضاع مخلة، وقام بابتزازهن بتلك الصور، حيث تم العثور على مجموعة من الصور في هاتفه، من ضمنها مجموعة من الصور الحميمة للنساء، واعترف المحقق المشتبه به، أنه اعتاد التقاط الصور للنساء.