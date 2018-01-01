شاهد.. أفضل صور 2017 من بينها صورة من الإمارات

رحل العام 2017 وكان عامراً بالأحداث والفعاليات، منها ما مر مرور الكرام، ومنها ما تم تخليد بعض ذكرياته المميزة بصور شهدها العالم، وكانت علامة تاريخية مشهودة.

وكشفت صحيفة “ديلي بيست” الأمريكية، اليوم الاثنين، عن أفضل الصور التي تلخص أهم أحداث 2017، وهي كما يأتي:

صورة 1:

عرض للطائرات المقاتلة “إيرماشي.امي.بي 339” لفريق “فرسان الإمارات” في معرض دبي للطيران الدولي في 2017.

صورة 2:

أناس يتطايرون في الهواء إثر مداهمة سيارة لمجموعة من المتظاهرين ضد عنصرية البيض في “شارلوتسفيل” بالولايات المتحدة يوم الـ 12 من أغسطس 2017.

صورة 3:

رجال الإطفاء يراقبون جزءاً من حريق “توماس” على طول الطريق السريع 101 يوم الـ 7 من ديسمبر 2017، شمال “فينتورا” بولاية كاليفورنيا.

صورة 4:

هانيدا بيجام، المرأة الروهينجية المسلمة التي اجتازت الحدود من ميانمار لبنغلاديش، تقبل طفلها الرضيع عبدالله مسعود، الذي مات إثر انقلاب القارب بهم قبيل وصولهم لخليج البنغال.

صورة 5:

السيناتور جون ماكين يعقد مؤتمرًا صحفيًا مع زملائه بمجلس الشيوخ للتأكيد على رفضهم إلغاء قانون “أوباما كير”.

صورة 6:

بيتر كفجيتانوفيتش وأعضاء حركة “النازيين الجدد” يتظاهرون أمام تمثال توماس جيفرسون بعد مسيرة بالحرم الجامعي لجامعة “فيرجينا” في الـ 11 من أغسطس 2017.

صورة 7:

سكان يسيرون في الشوارع التي غمرها الفيضان أثناء إخلاء منازلهم إثر إعصار “هارفي” في الـ 28 من أغسطس 2017، وقد التقطت الصورة في “هيوستون” تكساس في الولايات المتحدة.

صورة 8:

امرأة تجلس مكان إطلاق النار خارج مهرجان الموسيقى في “لاس فيغاس” في الـ 2 من أكتوبر 2017.

صورة 9:

رجل يسير وسط أطلال ما خلفه إعصار “إيرما” في جزيرة “سانت ماريا” الفرنسية في الـ 8 من سبتمبر 2017 الذي أسفر عن مقتل 18 شخصًا.

صورة 10:

مزراعون هنود في ولاية “تاميل نادو” الجنوبية يحلقون نصف شعورهم في أثناء احتجاجهم في “نيودلهي” في الـ 3 من أبريل 2017 لمطالبة الحكومة بإغاثتهم في الجفاف الذي ضرب المنطقة.

صورة 11:

مزارع يحمل العشب بينما يتصاعد الرماد البركاني الثقيل من جبل “أغونغ” في الـ 28 من نوفمبر 2017 في “كارانغاسم”، جزيرة بالي، أندونيسيا.

صورة 12:

أعضاء فريق “إنديانابوليس كولتس” يرددون النشيد الوطني قبيل مباراة فريقهم أمام “كليفلاند براونز لوكاس” بتاريخ الـ 24 من سبتمبر 2017.

صورة 13:

حشود من المسيحيين يصلون في الكنيسة المعمدانية الأولى في “ساذرلاند سبرينغز” في الولايات المتحدة، بعدما لقي 26 شخصاً مصرعهم في هجوم ناري الـ 12 من نوفمبر 2017.

صورة 14:

صورة مركبة لصحيفة “ديلي بيست” للمقارنة بين حضور الجماهير خلال حفل تنصيب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والحالي دونالد ترامب.

صورة 15:

رجل ينزف من شفتيه بينما يصيح المتظاهرون لإبعاده عن تظاهرة تأييد لحركة اليمين المتطرف بجامعة فلوريدا في “غينسفيل” بفلوريدا يوم الـ 19 من أكتوبر 2017.

صورة 16:

طفلة كوبية تنظر مباشرة للسماء لمشاهدة كسوف الشمس في هافانا في الـ 21 من أغسطس 2017.

صورة 17:

نساء يرتدين ملابس بطلة رواية ومسلسل “حكاية خادمة” للتظاهر ضد تخفيض مخصصات الأبوة المتوقعة بالولايات المتحدة في إطار القانون الذي ينظره مجلس الشيوخ يوم الـ 27 من يونيو 2017 في واشنطن.

صورة 18:

لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعهما الثنائي في قمة مجموعة الـ 20 في هامبورغ بألمانيا في الـ 7 من يوليو 2017.

صورة 19:

أطفال يلطخون بعضهم بالألوان خلال مهرجان الألوان الذي شهدته “كلكتا” الهندية يوم الـ 11 من مارس 2017.

صورة 20:

أعضاء من مجتمع شواذ سيدني يتحركون في مسيرة احتفالاً بإعلان تأييد الأغلبية في أستراليا لزواج المثليين.

صورة 21:

حشود غفيرة مُشاركة في مسيرة المرأة في واشنطن في ساحة مجلس النواب الأمريكي في الـ 21 من يناير 2017، بعد يوم واحد من أداء ترامب اليمين كالرئيس رقم 45 للولايات المتحدة.