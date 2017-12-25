“دوري الخليج للنخبة” يبرز مكانة فرسان الإمارات عربيًا ودوليًا (فيديو إرم)

تستمر المنافسة وتشتد في فعاليات “دوري الخليج للنخبة” لرياضة الفروسية، في مدينة دبي، بحضور ثلة من الفرسان الشباب، الذين استطاعوا أن يحققوا النجاح في المجال الرياضي المحلي والدولي.

وجمع كاميرا “إرم” لقاء مميّز، مع نخبة من الفرسان وعشاق هذه الرياضة الراقية، التي استطاعت أن تحافظ على مكانتها في دولة الإمارات مع مرور السنوات، كونها تندرج ضمن ثقافة وتراث الدولة، الذي يعتز به الكبار والصغار.

وأجمع كل المتحدثين لـ”إرم” أن حب الخيل ورياضة الفروسية، ستبقى ضمن الأولوية لكل إماراتي أصيل، وهذا ما يدفعهم دائمًا لخلق مثل هذه الأنشطة التنافسية، للتأكيد على المكانة المهمة للفارس الإماراتي عربيًا ودوليًا.