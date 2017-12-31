صلاة جماعة في مترو الأنفاق تثير الجدل في مصر (صورة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، صورة لركاب بإحدى عربات مترو الأنفاق في أثناء تأديتهم للصلاة جماعة؛ ما أثار جدلًا عبر “فيسبوك”.

وفيما لا توضح الصورة أي صلاة التي يؤدونها، فإنها أوضحت أن القطار الذي يستقله الركاب هو أحد قطارات الخط الأول، حلوان – المرج، كما لم يتبين السبب الذي دفع الركاب لتأدية الصلاة بتلك الطريقة، فمن غير المألوف أن يؤدي الركاب الصلاة جماعة داخل عربات المترو.

وأثارت الصورة جدلًا بين رواد مواقع التواصل، إذ أبدى البعض إعجابه وتأييده لما فعله الركاب، فالصلاة تجوز في أي مكان وأي وقت، وما فعلوه لا يخالف الشرع، ولا يتسبب في ضرر أو أذى مستشهدين بقوله تعالى: “فأينما تولوا فثم وجه الله”.

فيما اعترض البعض الآخر على ما فعله الركاب؛ معتبرين أن عربات المترو ليست مكانًا للصلاة، إذ أن هناك زوايا مخصصة للصلاة خارج عربات المترو، كما أن أرضيات المترو ليست نظيفة فكيف يسجد المصلون عليها.