بسبب فارق السن.. السلطات الفرنسية ترفض عقد قران زوجين

رفضت مصالح الحالة المدنية في بلدية “كانجيس سور مير”، الواقعة بإقليم الألب البحري في فرنسا، عقد قران زوجين بسبب فارق السن الكبير بينهما.

فيبلغ الزوج “جون كلود” من العمر 80 عامًا، أما الزوجة وهي صديقته “ديبورا” فلم تتجاوز الـ38 من العمر، بفارق 42 عامًا بين الزوجين.

وفارق السن الكبير بين الزوجين دفع عمدة البلدية إلى التشكيك في نيتهما الزواج عن حب وتراض متبادل، رغم أن علاقتهما استمرت لسنتين كاملتين.

وحسب موقع “نيس ماتان”، سيكون على الخطيبين اللذين يحملان الجنسية الفرنسية، انتظار الكلمة الأخيرة للقضاء بعد شهرين فيما يخص ارتباطهما رسميًا.

وقام ضابط الحالة المدنية بإخطار النائب العام بالشكوك التي تراود السلطات بخصوص هذه العلاقة، بناء على عدد من المعطيات، أهمها فارق السن الكبير بينهما ، لذا تم تعليق الزواج إلى حين إجراء التحقيقات الكافية بخصوصه.