بينهم داوود الشريان.. “الإخبارية” السعودية تستقطب إعلاميين مخضرمين لخوض معركة التنافس

أصدرت وزارة الثقافة والإعلام السعودية، قرارًا يقضي بتعيين الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، الإعلامي داوود الشريان رئيسًا لمجلس إدارة شركة شبكة الإخبارية، كما تضمن القرار تعيين كل من عبدالعزيز الفهد، خالد مدخلي، محمد القحطاني، عبيد الرشيد، جاسر الجاسر وسعد الجريس، أعضاء في مجلس الإدارة.

ويأتي هذا القرار الذي أصدره وزير الثقافة والإعلام، عواد العواد، بعد أيام من قرار وزاري آخر استهدف تطوير القناة بشكل مستقل عن باقي القنوات الحكومية لتستقطب جمهورًا كبيرًا على غرار القنوات السعودية الخاصة.

وأصدر الوزير العواد، قبل أيام، قرارًا بتحويل قناة الإخبارية الأكثر متابعة من بين باقي القنوات الحكومية في السعودية، إلى شركة شبكة الإخبارية (ذات مسؤولية محدودة)، وإطلاق قناة إخبارية باللغة الإنجليزية كنسخة للقناة العربية، على أن تكون ملكية الشركة مناصفة بين كل من هيئة الإذاعة والتلفزيون وهيئة وكالة الأنباء السعودية.

وتسعى وزارة الثقافة والإعلام إلى تحويل “الإخبارية” لمنافس قوي للقنوات الإخبارية العربية الخاصة التي تتمتع بجماهيرية كبيرة بما فيها قناة العربية، معتمدة في ذلك على مجموعة من الإعلاميين السعوديين ذوي الخبرة بعد أن استقطبتهم خلال الأشهر الماضية من الإعلام الخاص.

وتطوير القناة الإخبارية هو جزء من خطة أوسع بدأتها الوزارة، كانت آخر خطواتها تعليق بث القناة الثانية التي تبث باللغة الإنجليزية، وتكليف هيئة الإذاعة والتلفزيون بتقديم خطة لتطويرها.

كما تضمن القرار، الذي صدر في وقت سابق من الشهر الجاري، توحيد بث القناة الاقتصادية مع القناة الإخبارية، “لدعم الجانب الاقتصادي في برامجها”، وتحويل القناة الثقافية إلى قناة عامة، وتطوير مضمونها على نحو يلبي تطلعات المشاهدين السعوديين.

وتهدف الوزارة لأن يكون إعلامها ،الذي تنفق عليه مبالغ طائلة، جاذبًا للجمهور على غرار الإعلام السعودي الخاص، الذي يستقطب جمهورًا هو الأكبر في العالم العربي عبر شبكة قنوات تلفزيونية وإذاعات وصحف ومجلات متنوعة.