حملة الاعتقالات تطال وزير الإعلام السعودي السابق عادل الطريفي

طالت حملة الاعتقالات التي تنفذها السلطات الأمنية السعودية ضد أمراء ووزراء ورجال أعمال بتهم الفساد وغسيل الأموال والرشاوى إلى وزير الإعلام السعودي السابق عادل الطريفي.

وقال مدونون سعوديون وحسابات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي إن الأجهزة الأمنية أوقفت يوم الأحد مسؤولين سعوديين يعملون أو عملوا سابقاً في قطاعات مختلفة بتهم الفساد، وأن بينهم الوزير الطريفي.

وبدأت حملة الاعتقالات مساء السبت وشملت عشرات الأمراء والوزراء الحاليين والسابقين ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى إضافة لرجال أعمال مصنفين على قوائم أثرياء العالم.

ولم تعلن السعودية رسمياً قائمة بأسماء من تم إيقافهم لحد الآن، لكن وسائل إعلام شبه رسمية أوردت قوائم أسماء كان بينها وزير الحرس الوطني السابق، الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، ورجال أعمال بينهم الأمير الوليد بن طلال وصالح كامل.

وأعفى الملك سلمان بن عبدالعزيز، في أبريل نيسان الماضي، الوزير الطريفي من منصبه في وزارة الثقافة والإعلام، بعد نحو عامين ونصف من تسلمه دفة القيادة في الماكينة الإعلامية السعودية العملاقة.

وأصدر الملك سلمان مساء السبت أمراً ملكياً نص على إنشاء لجنة عليا لمكافحة الفساد يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين آخرين بينهم رئيس جهاز أمن الدولة، ومنحها صلاحيات استثنائية في عملها.

وبعد وقت قصير من إنشاء اللجنة بدأت تتسرب إلى الصحافة المحلية أنباء عن حملة الاعتقالات التي أمرت بها اللجنة سريعاً في إطار حملة لمكافحة الفساد لم يعرف تاريخ المملكة شبيهاً لها.