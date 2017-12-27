حساب المواطن.. تعرف على حصيلة التفاعل مع البرنامج خلال 11 يومًا

تلقى مركز اتصال برنامج “حساب المواطن” 98.646 اتصالًا في يوم واحد، وهو يوم الـ13 من كانون الأول/ ديسمبر، الذي تلا يوم الإعلان عن سياسيات البرنامج.

وبلغ مجموع الاتصالات التي تلقاها المركز من الـ12 من كانون الأول/ ديسمبر حتى يوم الأحد الماضي نحو 53.521 اتصالًا يوميًا، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” التي أفادت أن المركز تفاعل مع 588.735 اتصالًا، خلال تلك الفترة.

ويعمل مركز الاتصال الهاتفي التابع لبرنامج “حساب المواطن” في أيام العمل الأسبوعية من الساعة 8 صباحًا وحتى 10 ليلاً، كما تعمل البوابة الإلكترونية وحساب خدمة العملاء للبرنامج في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بشكل متواصل وعلى مدار الساعة في التفاعل وتقديم الإجابات والإرشادات على الاستفسارات الواردة من قِبَل المستفيدين.

ويمكن للمواطنين التواصل مع مركز اتصال “حساب المواطن” من خلال الرقم 19912 أو من خلال حساب خدمة العملاء في تويتر: citizen care@ لتقديم أي استفسارات حول برنامج “حساب المواطن”.

وأتاح البرنامج للمسجلين تقديم شكوى على قيمة مبلغ استحقاق الدعم المقدم لهم من البرنامج في حال كان لديهم اعتراض على المبالغ المودعة ضمن الدفعة الأولى، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط www.ca.gov.sa.

ويأتي برنامج “حساب المواطن”؛ لتخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر والأفراد المستحقين، ويشمل الدعم الزيادة في التكلفة الناتجة عن تصحيح أسعار منتجات الطاقة، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية والمشروبات.