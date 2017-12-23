“حفل ماجن” في الكويت يثير الجدل.. والسلطات تفتح تحقيقًا

قال ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن وزير الإعلام الكويتي، محمد الجبري، أمر بإيقاف “حفل ماجن” في منطقة شرق في الكويت العاصمة، الجمعة، وفتح تحقيق حوله.

و أضاف الناشطون أن إيقاف الحفل والتحقيق فيه جاء بسبب “مخالفته للثوابت الدينية، وعادات، وقيم المجتمع الكويتي”.

وتباينت ردود الأفعال بين النشطاء حول قرار الوزير، بين من اعتبره: “موقفًا صارمًا تجاه بعض الظواهر الدخيلة على المجتمع الكويتي، والمخالفة للدين الإسلامي”، وبين من: “شكك بأن يكون الحفل الذي أقيم ماجنًا”.

وعلق المغرد تركي العجمي على قرار الوزير قائلًا: “جزاه الله خيرًا، وهذا شي في ذمته، والرجال يبي يبري ذمته، ووالله إنه رجل وكفو، وعسى الله يوفقه لكل خير”.

واستهزأ آخرون بقرار الوزير مستذكرين ندوة جلال الدين الرومي قبل أعوام، التي أثارت جدلًا في الكويت بعد مطالبة الجبري بمنعها، حيث قال المغرد محمد خالد: “من سولف عن جلال الدين الرومي، وأنا متأكد أن الحفل ماجن”.

وانتقد آخرون قرار الوزير بفتح تحقيق معللين انتقادهم بأن: “التحقيق لا يفتح إلا إذا كان الحفل برعاية وزارة الإعلام”.

يذكر أن محمد الجبري تم تعيينه مؤخرًا وزيرًا للإعلام في الحكومة الكويتية الجديدة، التي تشكلت في الـ11 من كانون الأول/ ديسمبر الجاري خلفًا للحكومة السابقة، التي استقالت في نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي تجنبًا لمواجهة برلمانية مع مجلس الأمة كانت ستحجب الثقة عن عدد من وزرائها.