برّر فعلته بـ “حرية شخصية”.. القبض على “متشبه بالنساء” في الكويت

ألقى رجال أمن الأحمدي في الكويت القبض على مواطن مرتديًا ملابس نسائية، بينما كان متوقفًا في مواقف الجمعية لوضع أحمر الشفاه.

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة “الراي” الكويتية، أنه خلال جولة لرجال أمن الأحمدي في منطقة الفنطاس، اشتبهوا بمركبة متوقفة في مواقف الجمعية، وكان يجلس خلف مقودها شخص منهمك في وضع “الحمرة”، وبالاقتراب من المركبة ساورهم الشك بأن من على متنها شاب وليس فتاة، وبطلب البطاقة المدنية تأكد الأمنيون أنه شاب حائر “متشبه بالنساء.”

وبتفتيش الـ “متشبه بالنساء” عُثر بحوزته على حقيبة تحوي أدوات تجميل، ومتعلقات تخص الجنس الناعم ، وبالاستفسار منه عن سبب ما قام به، ردّ عليهم بقوله:”حرّية شخصية”.

وقال الـ “متشبه بالنساء” إنه يعيش حياته كما يريد وليس على مزاج الآخرين، متسائلًا عن سبب التطاول على حريته، وحرية أي شخص ممن يعيشون حياتهم بهذا الأسلوب.

وأُحيل المتهم إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية، وتم تسليمه إلى إدارة مباحث الآداب لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه على ذمّة قضية تشبه بالنساء بعد أن تم تحريز ما بحوزته من مستحضرات التجميل.