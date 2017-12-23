بالفيديو.. مسؤولون يتحايلون على بوتين بشأن “روائح سيئة” لمنطقة سيزورها

حاول مسؤولون روس التحايل على رئيسهم، فلاديمير بوتين، برش “عطور” على موقع لتفريغ ودفن النفايات في منطقة من المقرر أن يزورها الرئيس الروسي.

فسيزور الرئيس الروسي، مدينة بالاشيكا قرب موسكو، التي يقع فيها مكب النفايات الذي يشتكي السكان من روائحه الكريهة، وفقًا لصحيفة “مترو” البريطانية.

وحاول عمال الحكومة إخفاء الروائح الكريهة برذاذ تم رشه عبر الجرارات، خاصة بعد أن اشتكى السكان في المنطقة بالفعل لبوتين من الرائحة القذرة التي تصدرها النفايات، في اتصال تليفوني على الهواء بإحدى البرامج التلفزيونية.

وسخر السكان والمسؤولون البيئيون المحليون من هذا التصرف، وكتب مجموعة من نشطاء البيئة على الإنترنت: “اليوم قمنا بزيارة مكب النفايات في كوشينو واكتشفنا آلات لرش الجو”.

وأضافت المجموعة أن “الرائحة قوية حقًا حتى 50 مترًا، المادة التي قاموا برشها ذات رائحة طيبة قليلاً، وقال موقع “لايف” الروسي إن الرذاذ “يشبه العطور السيئة”.

وتقع مدينة بالاشيكا التي يوجد فيها موقع النفايات – في مقاطعة موسكو أوبلاست في روسيا- ويبلغ عدد سكانها حوالي 215.494 نسمة حسب احصاء 2010.