تعرف على أبرز فعاليات الإمارات في اليوم الوطني الـ46 (صور)

تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة للاحتفال باليوم الوطني الـ46 تحت شعار “روح الاتحاد”، على أرض الدولة وفي سفاراتها كافة المنتشرة عبر العالم.

وتشهد الإمارات في مثل هذه المناسبة فعاليات عديدة، للتعبير عن الفرح واستذكار تاريخ قيام الدولة، التي أسسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله.

وأبرز ما يميز الفعاليات المصاحبة لهذا الحدث التاريخي، الألعاب النارية، التي تزين سماء مختلف أنحاء الإمارات، إضافة إلى عروض تراثية، وجوية، وحفلات غنائية، وثمة خصومات تقدمها مراكز التسوق، وخدمات مميزة في الفنادق.

وستنطلق الألعاب النارية في يومي الـ 1 والـ2 من ديسمبر في إمارة دبي، في عدد من أهم المواقع السياحية فيها، يأتي على رأسها برج خليفة، و”ذا بيتش وجي بي أر”، و”لا مير”، و”دبي فيستيفال سيتي” والقرية العالمية.

وتنظم دبي -أيضًا- مسيرة وطنية بهذه المناسبة في يوم السبت، وهي مسيرة كرنفالية احتفالية تقام سنويا في “داون تاون دبي” وعلى طول طريق بوليفارد محمد بن راشد.

فيما ستشهد 6 أماكن في إمارة أبوظبي إطلاقا للألعاب النارية، في يومي الذكرى الـ46 لليوم الوطني، وتنطلق من كورنيش أبوظبي ومهرجان الشيخ زايد التراثي والوقبة وحديقة ألعاب الهيلية واستاد هزاع بن زايد في العين، إضافة إلى المركز الثقافي في الظفرة، كما ستقام عروض تراثية وألعاب نارية في كل من جزيرة المارية وياس.

وستشهد أبوظبي عرضًا مدهشًا في السماء في يومي الـ 1 والـ2 من ديسمبر، يقدمه فريق “فرسان الإمارات” للاستعراضات الجوية، وستشارك فيه للمرة الأولى هذا العام، مقاتلات الميراج 2000 وإف 16.

كما تستعد فرقة “مبارك العتيبة” للفنون الشعبية والتراثية لتقديم عروضها في متحف اللوفر في أبوظبي، بمناسبة اليوم الوطني، إذ قدمتها أمس الثلاثاء أيضًا، في متحف اللوفر في باريس.

وسبق أن شاركت هيئات ومؤسسات إمارات الدولة بعدة فعاليات، وعروض بهذه المناسبة، كان أبرزها العروض الجوية المميزة التي شاركت فيها مقاتلات ميراج 2000 ومقاتلات إف 16 في كل من خورفكان التابعة لإمارة الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة.

يذكر أن اللجنة العليا لاحتفالات اليوم الوطني الـ46، اعتمدت شعارها لهذا العام في مايو/ أيار الماضي، وتم تعميمه على مختلف الإمارات؛ ليكون الشعار الرسمي للفعاليات في الدولة كافة.