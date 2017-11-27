ابتداء من يناير 2018.. الإمارات تبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة

أعلنت وزارة المالية في الإمارات عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بداية شهر كانون الثاني/يناير المقبل.

وقالت الوزارة اليوم الإثنين إن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتمد اللائحة التنفيذية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأضافت الوزارة : “تحدد اللائحة التنفيذية ضريبة القيمة المضافة، بأنها الضريبة التي تفرض بنسبة 5 في المئة، على استيراد وتوريد السلع والخدمات، في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع، وتشمل التوريد الاعتباري إذا لم يذكر نص صريح لفرض نسبة الصفر أو الإعفاء”.

وأكدت وزارة المالية أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، سيكون في الموعد المحدد في الأول من شهر كانون الثاني /يناير من العام المقبل، من ثَم يتعين على قطاعات الأعمال إتمام استعداداتها، لتكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها الضريبية وتجنب الغرامات الإدارية.