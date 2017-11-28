السعودية تفرض غرامة كبيرة على كل وافد يعمل في قطاع الذهب والمجوهرات

تعتزم المملكة العربية السعودية فرض غرامة مالية كبيرة بحق الوافدين العاملين في قطاع الذهب والمجوهرات، تصل إلى أكثر من 5 آلاف دولار في إطار مساعيها لتوطين القطاع بالكامل.

ومن المقرر أن تبدأ وزارة العمل تطبيق قرار توطين قطاع الذهب والمجوهرات، اعتبارًا من الأحد المقبل، عبر تنفيذ حملات تفتيشية ميدانية على المجمعات والمراكز التجارية في مختلف مناطق المملكة، لضبط المخالفين.

وأفادت صحيفة “المدينة” السعودية، اليوم الثلاثاء، بأن “الوزارة ستطبق غرامة قدرها 20 ألف ريال على كل وافد يعمل في تلك المحلات؛ على أن تتحمل المؤسسة أو الشركة المالكة للمحل أو المعرض دفع الغرامة”.

ويوجد في المملكة حوالي 6 آلاف محل ومعرض للذهب والأحجار الكريمة، يعمل فيها ما بين 23 إلى 25 ألف موظف سعودي وغير سعودي.

وسبق أن أكدت وزارة العمل على أن آلية عمل اللجان الميدانية، تركز على تنفيذ خطة التفتيش والمتابعة، بشكل يحقق التغطية الكاملة للأنشطة، في النطاق الجغرافي المحدد، وتحرير ضبطيات المخالفات، في حال عدم الالتزام بقرارات التوطين.

ورفعت المملكة منذ 3 أعوام، وتيرة توطين العديد من القطاعات الاقتصادية، وعززت إجراءاتها بهذا الخصوص خلال العام الحالي، بهدف خفض نسب البطالة في صفوف المواطنين، التي وصلت خلال الشهور الأخيرة إلى حوالي 13%.

وتهدف السعودية في رؤيتها المستقبلية 2030، لخفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7%، كما تخطط لخفضها إلى 9% بحلول 2020، عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي “التحول الوطني”.

وتسعى الدولة عبر برنامج “التحول الوطني” إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة للمواطنين بحلول 2020.