السعودية تعدم 6 يمنيين شكلوا عصابة ارتكبت جرائم قتل وسطو مسلح

أعدمت السعودية، اليوم الثلاثاء، ستة يمنيين شكلوا عصابة سطو مسلح، ارتكبت بضع جرائم، بينها قتل ثلاثة أشخاص في حوادث متفرقة دافعها السرقة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنها “نفذت حكم الإعدام في الجناة، بمدينة أبها بمنطقة عسير؛ تنفيذًا للحكم القضائي النهائي الصادر ضدهم”.

وأورد البيان أسماء أفراد العصابة الذين جرى إعدامهم وهم: علي علي أحمد السفلي، صادق أحمد صغير القطافي، محمد محمد حسن السفلي، صالح محمد حسن ملضي، زيد مجدر أحمد عشي، عبدالله شوعي حسن ملضي.

وأوضح البيان أن الجناة أقدموا “على تشكيل عصابة والاعتداء على عدد من المواطنين بالضرب وسلب ما معهم والاعتداء على الممتلكات وسرقة ما فيها”، وقاموا بقتل ثلاثة أشخاص بينهم امرأة.

وأضاف البيان، أن حوادث القتل التي ارتكبها الجناة شملت قتل “حشيمة بنت مفرح عسيري، أثناء نومها وذلك بكتم أنفاسها، والاعتداء على زوجها بتربيطه وتقييد حركته وسلب ما بحوزته وحوزة زوجته المجني عليها من مبالغ مالية، ومصوغات ذهبية”.

وشملت جرائم القتل -أيضًا- قيام اثنين من الجناة بقتل “علي بن حسن بن محمد آل معافا، أثناء نومه وذلك بكتم أنفاسه وسلب ما بحوزته من مبالغ نقدية”، وقتل “محمد بن أحمد الحاتمي، أثناء نومه بضربه بأداة حديدية (كريك) على رأسه وسلب ماله وضرب زوجته؛ ما أحدث بها إصابة”.

وكان الجناة الستة أدينوا بارتكاب تلك الجرائم، ليصدر بحقهم حكم قضائي نهائي من محكمتي الاستئناف والمحكمة العليا قبل أن يتم تنفيذه.

ويعيش في المملكة أكثر من مليون وافد يمني، فيما تشكل أحكام الإعدام التي نفذت اليوم الثلاثاء، العدد الأكبر هذا العام.

ويُحكم بالإعدام في السعودية، التي تطبق الشريعة الإسلامية، على مهربي المخدرات، ومرتكبي الاغتصاب، والردة، والقتل، والسطو المسلح، وممارسة السحر، والشعوذة، إضافة لجرائم الإرهاب، إذ ينفذ الحكم عن طريق قطع الرأس بالسيف، أو الرمي بالرصاص في مكان عام.