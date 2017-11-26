مصر تفرج عن 17 شخصًا احتجزوا في حملة على المثليين

قالت مصادر قضائية إن محكمة بالقاهرة أطلقت اليوم الأحد سراح 17 شخصًا احتجزتهم الشهر الماضي في حملة على المثليين.

ووُجهت للمحتجين تهم ممارسة المثلية الجنسية والتحريض على الفسوق وحُكم عليهم بالسجن ثلاثة أعوام إذا لم يدفعوا غرامة قدرها خمسة آلاف جنيه (285 دولارًا).

وحصل المتهمون على إذن باستئناف الحكم أمام محكمة أعلى.

وفي أكتوبر تشرين الأول ألقت قوات الأمن المصرية القبض على 57 شخصًا في حملة أعقبت رفع علم قوس قزح في حفل موسيقي.

وأغلب من ألقي القبض عليهم لم يكن لهم علاقة بواقعة رفع علم قوس قزح لكنهم احتجزوا في الأيام التالية بسبب توجهاتهم الجنسية.