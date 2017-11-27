محادثة “واتس آب” تكلف فتاة كويتية 10 آلاف دولار

كلفت محادثة على تطبيق “واتس آب” الشهير فتاة في الكويت؛ مبلغ 3 آلاف دينار كويتي ما يعادل 10 آلاف دولار، بعد شكوى تقدمت بها صديقتها ضدها متهمة إياها بشتمها خلال المحادثة.

وكانت الفتاة كتبت عبارة “ما تستحين وأهلج ما ربوج” إلى صديقتها خلال محادثة بينهما على التطبيق، ما دفع الأخيرة إلى تقديم شكوى غرمت على إثرها الفتاة.

وأثار الخبر سخرية الكويتيين على مواقع التواصل الاجتماعي، وتداولوا صوراً لمحادثات لهم تحمل بعض الشتائم من أصدقائهم للكسب المادي من باب السخرية.

وقال حساب باسم “كونان” معبراً عن سخريته “اعتذر يا لربع والله مفلس ع الحديدة، إلي يسبني اشتكي به، وما أقبل اقل عن 5 آلاف دولار”.

وغرد حساب باسم “أحمد” قائلاً “ربعي أنا آسف لكن إذا الكلمة هذي عليها 3 آلاف يعني المحادثة الوحدة بطلع منها فوق الـ ٥٠ ألف”.

في حين كتب المغرد مشعل العنزي تعليقاً على الخبر “ربعي من اليوم ورايح كلامي معاكم رسمي بوسائل التواصل”.