محاكمة محامٍ مصري دعا لاغتصاب الفتيات مرتديات “السراويل الممزقة”

قالت مصادر قضائية ووكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، إن النيابة العامة المصرية أحالت محاميًا إلى المحاكمة، بعد أن دعا إلى اغتصاب مرتديات “السراويل الممزقة”.

وكان المحامي نبيه الوحش، قال في برنامج تلفزيوني في أكتوبر/ تشرين الأول:” يا أستاذة (مقدمة البرنامج) يعني يرضيكي البنت في الشارع ماشية قاطعة بنطلونها من الخلف، البنت اللي تمشي كدا يبقى التحرش بها واجب وطني واغتصابها واجب قومي”.

وقال الوحش في برنامج تلفزيوني آخر بعد استدعائه من قبل المحكمة:” كانت دعوتي رسالة تحذيرية من خوفي على بنات مصر.. وليست تحريضية”. وأضاف “أعتذر عن قسوة التصريح لكل سيدة محترمة ولكل فتاة محترمة”.

لكن النيابة التي حققت معه بناء على بلاغ قدّم ضده، أخلت سبيله هذا الشهر بكفالة 10 آلاف جنيه (567 دولارًا) على ذمة التحقيق.

وأحيل الوحش إلى إحدى محاكم جنح أمن الدولة طوارئ. وقال المصدر القضائي إن إحالته إلى هذه المحكمة ترجع إلى أن “ما قاله تكدير للسلم والأمن العام”، وأضاف أن المحاكمة ستبدأ في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن النيابة المصرية تتهمه بارتكاب “جرائم تحريض ضد الغير بإحدى طرق العلانية على عدم الانصياع للقوانين.. ومواقعة الفتيات قسرًا والتحرش بهن”.

ولم يتسنَ الحصول على تعليق من الوحش.

وأثار ظهور فتيات بسراويل ممزقة منذ سنوات جدلًا في مصر، لكن تصريحات الوحش كانت أول دعوة علنية للتحرش بهن، واغتصابهن في محاولة لكفهن عن ارتدائها.