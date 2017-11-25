بالفيديو.. الصخب الانتخابي لطلاب الكويت يعلو في أمريكا

بالفيديو.. الصخب الانتخابي لطلاب الكويت يعلو في أمريكا

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

أحدث طلبة الكويت في الجامعات الأمريكية، خلال اليومين الماضيين، صخبًا كبيرًا؛ خلال مشاركتهم في الانتخابات الطلابية على مقاعد الهيئة الإدارية لفرع الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، عدة فعاليات انتخابية، ومناظرات، واتهامات متبادلة بين القوائم المتنافسة، إضافة لبعض التقاليد الكويتية، التي حضرت في المعركة الانتخابية مثل الـ”دحة”، والشيلات.

وتتنافس 3 قوائم طلابية، هي قائمة الوحدة الطلابية، وقائمة المستقبل الطلابي، وقائمة مستقلة أمريكا، في تلك الانتخابات، التي تجري في مدينة “أتلانتا” بولاية “جورجيا” الأمريكية.

ويمتلك اتحاد طلبة جامعة الكويت، الذي تأسس في العام 1964، فروعًا في كثير من الدول، التي يدرس فيها الكويتيون، وهو منظمة طلابية نقابية تقوم على الشورى، وتمثل طلبة الكويت في جميع أنحاء العالم.

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