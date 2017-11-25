بالفيديو.. الصخب الانتخابي لطلاب الكويت يعلو في أمريكا

أحدث طلبة الكويت في الجامعات الأمريكية، خلال اليومين الماضيين، صخبًا كبيرًا؛ خلال مشاركتهم في الانتخابات الطلابية على مقاعد الهيئة الإدارية لفرع الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في الولايات المتحدة الأمريكية.

فيديو / «دحة عنزة» حاضرة في أمريكا دعماً للمرشح طلال سعد العنزي والذي يخوض إنتخابات الإتحاد الوطني كمرشح عن قائمة المستقبل الطلابي. #nuksusa pic.twitter.com/at0DEzWW5X — المجلس ???????? (@Almajlliss) November 24, 2017

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، عدة فعاليات انتخابية، ومناظرات، واتهامات متبادلة بين القوائم المتنافسة، إضافة لبعض التقاليد الكويتية، التي حضرت في المعركة الانتخابية مثل الـ”دحة”، والشيلات.

فيديو / طلبة كويتيون في الفندق الذي تقام فيه إنتخابات الاتحاد الوطني فرع أمريكا ينشدون الشيلات دعماً لزميلهم فهد الأشرم المطيري والذي يخوض الإنتخابات كمرشح عن قائمة المستقبل الطلابي. #nuksusa pic.twitter.com/Cr2JiDqVVg — المجلس ???????? (@Almajlliss) November 24, 2017

وتتنافس 3 قوائم طلابية، هي قائمة الوحدة الطلابية، وقائمة المستقبل الطلابي، وقائمة مستقلة أمريكا، في تلك الانتخابات، التي تجري في مدينة “أتلانتا” بولاية “جورجيا” الأمريكية.

ماشاءالله التكميليه كلها الوحده ???? واضحه السالفه ! #NUKSUSA pic.twitter.com/gYAJV8skcP — محمد الشمالي (@Ms_alshamali) November 25, 2017

ويمتلك اتحاد طلبة جامعة الكويت، الذي تأسس في العام 1964، فروعًا في كثير من الدول، التي يدرس فيها الكويتيون، وهو منظمة طلابية نقابية تقوم على الشورى، وتمثل طلبة الكويت في جميع أنحاء العالم.

انتهاء الجمعية العمومية

بنيل أعضاء الهيئة الإدارية ثقة الجمعية العمومية ????#NUKSUSA شكراً لكل من بذل @NUKSUSA pic.twitter.com/eyQ5uKkz3r — خالد طـ العبدالغفور (@3kta3) November 24, 2017