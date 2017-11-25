الكويت.. مقترح نيابي بمعاملة العرب القدامى معاملة المواطنين

قدّم نائب كويتي مقترح قانون بمعاملة العرب القدامى في الكويت والذين عاصروا أول إحصاء في البلاد معاملة الكويتيين.

ويتضمن مقترح النائب وليد الطبطبائي المرفوع إلى المجلس، إضافة مادتين جديدتين إلى المرسوم الأميري رقم(17 لسنة 1959، بقانون اقامة الاجانب، تنصان على جواز أن يمنح وزير الداخلية غير الكويتي الإقامة العادية في الكويت بغير عمل ودون كفيل بناء على طلبه اذا توافرت فيه عدد من الشروط، ومن أهمها أن يكون من حملة احصاء 65 من الجنسيات العربية، أن يكون اقام بطريق مشروع في الكويت مدة 40 سنة متتالية على الأقل، وأن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

وتنص المادة الثانية على منح هذا الوافد العربي بعض الامتيازات وأن يعامل معاملة الكويتي في العلاج، مع حق التملك العقاري لوحدة سكنية واحدة.