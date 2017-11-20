الشرطة التركية تسجن شابًا مصريًا بسبب أغنيات عربية

أودعت الشرطة التركية شابًا مصريًا السجنَ، عقب القبض عليه في منزله الذي يقيم به في حي الفاتح في الشطر الأوروبي من إسطنبول، بسبب سماعه لأغانٍ عربية بصوت مرتفع.

وقال مصدر في الجالية المصرية بإسطنبول، إن “الشاب المقبوض عليه ويدعى كريم محمد اشتبهت فيه الشرطة بانتمائه لجماعات متطرفة؛ بعد ورود عدة بلاغات من جيرانه بسماعه لأغان كلماتها مريبة بصوت مرتفع”.

وأضاف المصدر لـ”إرم نيوز” أن “المعلومات المتوافرة عن الشاب لدى الجالية، تفيد بأنه يقيم في حي الفاتح منذ عامين ويبلغ من العمر 33 عامًا”، مشيرًا إلى أن الجالية ستتابع تفاصيل التحقيقات معه ومدى إمكانية إطلاق سراحه في أقرب وقت ممكن.