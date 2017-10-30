بعد إعلان إسلامها وفرارها من بلدها.. مقتل أردنية دهسًا في إسطنبول

ذكر موقع “تركيا الآن” أنباء عن مقتل فتاة أردنية دهسا أثناء تواجدها في مدينة إسطنبول التركية، بعد أن أعلنت إسلامها وفرّت من بلدها خوفا على حياتها.

وأوضح الموقع، اليوم الإثنين، أن “شابا مسلما تقدم لخطبة فتاة من ديانة ثانية قبل عدة أشهر في إحدى مناطق العاصمة الأردنية عمان، إلا أن ذويها رفضوا ذلك، ما دفع الفتاة إلى التخطيط للهرب معه إلى تركيا حيث يقيم أحد أقربائها”.

وذكر مغردون مقربون من الشاب الذي تقدم لخطبة الفتاة المتوفاة أن الفتاة نجحت بالفعل في الوصول إلى تركيا، لكن بعد وصولها بأيام تعرضت لحادث دهس، ما أدى إلى إصابتها بجروح وكسور أدخلت على اثرها إلى المستشفى، حيث تلقت علاجا وغادرت المستشفى بحالة صحية جيدة.

لكن الفتاة تعرضت، الجمعة الماضية، لحادث دهس ثان تسبب بوفاتها على الفور.

وأكدت وزارة الخارجية الأردنية أن سفارتها في تركيا “لم تتلق بلاغا حول وفاة فتاة في إسطنبول”.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في تصريح لـ”إرم نيوز” إنه “تواصل مع سفارة الأردن في تركيا، والتي أكدت بدورها أنها لم تتلق أي بلاغ حول القضية”، مشيرا إلى أنه سيواصل متابعة القضية مع السفارة.