محكمة كويتية تبرئ الداعية عثمان الخميس من تهمة “ازدراء الشيعة”

كشفت مصادر قضائية كويتية، اليوم الأحد، أن محكمة الجنايات في الكويت أصدرت قرارًا بتبرئة الداعية الكويتي المثير للجدل عثمان الخميس من تهمة “مخالفة قانون الوحدة الوطنية وازدراء الشيعة”.

وكان الداعية عثمان الخميس، أوقف عن الوعظ والتدريس في المساجد بالكويت بقرار صادر من وزارة العدل في العام 2015، بعد مطالبات من بعض النواب بتهمة الإساءة للمذهب الشيعي ومخالفة قانون الوحدة الوطنية.

وأثارت تلك القضية في حينه جدلًا واسعًا في الأوساط الكويتية، وثارت تساؤلات عديدة عن حقيقة دوافع القرار.

ونشر المحامي محمود المنور، محامي الخميس، تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” قال فيها: “محكمة الجنايات تقضي ببراءة موكلنا الشيخ عثمان الخميس من تهمة مخالفة قانون الوحدة الوطنية، وازدراء الشيعة على سند من حق البحث العلمي وحرية الرأي”.