ضبط طلاسم شعوذة مع خليجي في الكويت وهذا كان مبرره (صورة)

ضبط مفتشو الجمارك في الكويت خليجيًا، بعد اكتشاف حيازته طلاسم سحر وشعوذة مكتوبة على ورقة ملفوفة، وذلك بعد الاشتباه به وتفتيش أمتعته.

وذكرت صحيفة “الأنباء” الكويتية، اليوم الأحد، أن الخليجي سيحال إلى الادارة العامة للمباحث الجنائية للتحقيق معه، مع احتمالية إعادته الى موطنه، وإدراج اسمه على قوائم غير المصرح بدخولهم للبلاد.

وأفادت مصادر رسمية بأن رجال الجمارك اشتبهوا في الخليجي القادم للبلاد، وأخضعوه للتفتيش وكذلك سيارته وأمتعته، ليجدوا بحوزته ورقة بيضاء مدونًا عليها عبارات سحر.

وبرر الخليجي حيازته لتلك الطلاسم بقوله إن “الورقة لا تخصه بل تخص والدته”.