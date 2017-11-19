الكويت تعاقب السفارة الإيرانية لجمعها التبرعات بطريقة مخالفة

قرّرت وزارة الشؤون الاجتماعية في دولة الكويت اتخاذ إجراءات صارمة حيال السفارة الإيرانية في الكويت لجمعها تبرعات دون الرجوع إليها، في مخالفة صارخة للضوابط والاشتراطات والقوانين المحلية المنظمة للعمل الخيري.

وخاطبت الوزارة لبنك المركزي لتوجيه أوامره للبنك المحلي الذي يتضمن حساب التبرع بعدم استقبال أي أموال، على خلفية إعلان السفارة استعدادها لجمع المساعدات النقدية لأهالي ضحايا الزلزال الذي ضرب محافظة كرمانشاه الإيرانية في 12 الجاري.

وأثارت الطريقة غير القانونية التي اتبعتها السفارة في جمع التبرعات غضب السلطات الكويتية، مؤكدة أن السفارة ارتكبت”مخالفة صارخة للضوابط والاشتراطات والقوانين المحلية المنظمة للعمل الخيري” في الكويت والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بهذا الشأن.

وأهابت الوزارة بالبعثة الدبلوماسية الإيرانية “احترام القوانين المحلية التي تنظم جمع التبرعات، لاسيما أن السفارة بلغت الحد الأعلى من المخالفة بإعلانها جمع التبرع النقدي الذي أوقفته الوزارة منذ سنوات” بحسب ما أوردته صحيفة “الجريدة” المحلية.