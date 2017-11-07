لقطات معبرة تكشف أسباب عيش النساء أكثر من الرجال (صور)

تتمع النساء في جميع أنحاء العالم بأعمار أطول من الرجال ويرى العلماء أن السبب الأساسي في تمتع المرأة بمعدل عمر أطول من الرجل هو أن الرجال يرهقون أنفسهم بالعمل فيحفرون قبورهم بأنفسهم مبكرًا.

وسواء كانوا يعملون في صيانة الكهرباء أو أعمال اللحام أو في حراثة الأرض وغيرها من الأعمال الشاقة التي يتصدى لها الرجل فإنك تراهم يعرضون أجسامهم لمجهود بدني قاسي ثم يصبحون فريسة سهلة للإصابات والأمراض في أواخر أيامهم بحسب ما ذكرته صحيفة “ذا صن” البريطانية.

ونشرت الصحيفة مجموعة من الصور التي تظهر مدى المُعاناة التي يتعرض لها الرجال أثناء تأدية وظائفهم ما قد يعرض أحدهم لفقد حياته أثناء العمل أو إصابات تلزمه الفراش في حالة فقدان التركيز ولو لثانية واحدة خلال العمل.

وتكشف الصور عن العديد من المهام الصعبة التي يتعرض لها الرجل أثناء تأدية عمله والتي من شأنها أن تودي بحياته.