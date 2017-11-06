ماكرون يختار المغربية ليلى سليماني ممثلة “فرنكوفونية”

اختار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الكاتبة المغربية الفرنسية، ليلى سليماني، كممثلة شخصية له في مجال “الفرنكوفونية”.

ووفق مستشار لماكرون، فإنه سيتم استقبال الكاتبة سليماني، مساء اليوم الإثنين، بقصر الأليزيه بمناسبة تعيينها بالمنصب الجديد.

وقال: إن “الأديبة المغربية، البالغة من العمر 36 عامًا، تمثل وجه الفرنكوفونية المنفتحة على عالم متعدد الثقافات، وهي امرأة ملتزمة، وتنتمي لجيل جديد يريد الرئيس إظهاره”.

وكانت الفائزة بجائزة “غونكور” العام الماضي، اعتذرت عن توليها منصب وزيرة الثقافة الفرنسية، الذي عرضه عليها ماكرون خلال حملته الانتخابية الثانية .

وبتوليها لمنصبها الجديد، تضع صاحبة رواية “أغنية هادئة” خطواتها الأولى في عالم السياسة من خلال التحاقها بفريق ماكرون، الذي أعلنت مساندتها له خلال الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، ودعت الفرنسيين للتصويت لصالحه لكونه شابًا وعصريًا.

وكانت سيدة فرنسا الأولى، بريجيت ماكرون، استعملت نصًا من تأليف ليلى سليماني، خلال حصة الإملاء التي أعطتها لأطفال صغار، من أجل توعيتهم بالأمراض النادرة.

وسليماني مواليد الرباط العام 1981، من أب مغربي وأم جزائرية فرنسية، وانتقلت إلى باريس في 1999 لمتابعة دراستها في معهد الدراسات السياسية الذي تخرجت منه، وبعده المدرسة العليا للتجارة، كما درست الإعلام.