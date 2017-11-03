بمناسبة عام على ميلاده.. الكشف عن طائرة تابعة لـ”طيران الإمارات” تحمل صورة الشيخ زايد

تستعد الإمارات العربية المتحدة لاستقبال “عام زايد” المقرر في 2018، والذي أعلن عنه المرحوم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس البلاد، تزامنا مع ذكرى تولي الشيخ زايد مقاليد الحكم في 6 أغسطس/آب، حيث سيحمل العام القادم شعار “عام زايد”، وذلك لمرور 100 عام على ميلاد مؤسس دولة الإمارات.

ومع اقتراب عام زايد، كشفت “طيران الإمارات” عن طائرتها الـ100 من طراز “ايرباص ايه 380” العملاقة، والتي تحمل صورة للشيخ زايد بن سلطان.

طيران الامارات تكشف عن طائرتها الـ100 من طراز ايرباص ايه 380 العملاقة والتي تحمل صورة للوالد الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله بمناسبة #عام_زايد pic.twitter.com/VVZxRfOg6R — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) November 3, 2017

بدورها، اتخذت شرطة أبوظبي شعار “عام زايد 2018” في مراسلاتها الرسمية، احتفاء بالذكرى المائة لميلاد الشيخ زايد.

ويهدف القرار إلى إبراز دور الشيخ زايد في تأسيس وبناء دولة الإمارات، إلى جانب إنجازاته المحلية والعالمية.

كما أنها بادرة لاشراك جميع أفراد المجتمع من مختلف الأعمار والجنسيات في تحقيق رؤية الشيخ زايد محليا وإقليميا وعالميا.