الإمارات.. 4 آلاف علم تجسد صورة الشيخ زايد احتفاء بـ”يوم العلم”

حرصت دولة الإمارات في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام على الاحتفال بيوم العلم، وهي المناسبة التي أعلن عنها نائب رئيس الدولة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم منذ العام 2013.

ورفعت الإمارات، اليوم الخميس، أعلامها، تزامنًا مع ذكرى تولي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مقاليد الحكم.

وتختار عدة جهات الاحتفال كل عام بطريقتها المميزة، تعبيرًا عن حبها واعتزازها في هذا اليوم.

وفي لفتة استثنائية، احتفى المكتب الإعلامي لحكومة دبي بيوم العلم، في حديقة أعلام مكونة من 4 آلاف علم تجسد صورة الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات.

ويجسّد الاحتفال بـ”يوم العلم” مشاعر الوحدة، والسلام بين أبناء الدولة، وتعزيز الشعور بالانتماء للوطن ويعدّ ترسيخاً لصورة الإمارات، بالإضافة إلى تقديم نموذج لمظاهر التلاحم بين قيادة الدولة وأبناء الوطن.