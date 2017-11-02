شاب إماراتي يطلق زوجته لاحتسائها الكحول أمام أطفالهما

قرر مواطن في دولة الإمارات تطليق زوجته العربية، بعد معاناة وعدم استقرار في حياته معها.

وبرر الزوج، الذي يدعى “حمد” لصحيفة “البيان”، أن التفاهم انعدم بينه وبين زوجته، فهو مدرك لخيانات زوجته، التي تحملها، رغم ثقل تحمل مثل هذه السلوكيات من قبل الزوجة، إلا أنه حاول متابعة الحياة معها.

وأضاف، أن زوجته لم تقف عند هذا الحد، بل تعداه إلى احتسائها المشروبات الكحولية أمام أطفالهما، بحجة أن هذا يمثل حريتها الشخصية، ولا يجوز أن يتدخل فيه.

وتعهد “حمد” بعد تطليقه زوجته، تقديم كافة حقوقها وحقوق أطفاله، وذلك رغبة منه في أن يظل أطفاله بعيدين عن الخلافات بينه وبين أمهم.

واعتبر المحامي والمستشار القانوني حسن المرزوقي، أن انفصال الزوجين تم بغاية الهدوء، معتبرًا أنه خير مثال على طلاق ناجح، يجنب كلا الطرفين جحيم المشاكل، ويعفي الأطفال من العيش تحت وطأة خلافاتهما.