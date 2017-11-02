بعد اتهامها بـ”الإباحية”.. الكاتبة بدرية البشر تثير سخط السعوديين بـ””زائرات الخميس”

تسببت رواية للكاتبة والإعلامية السعودية بدرية البشر، في جدل وسجال على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أعلنت إحدى كبريات المكتبات في المملكة سحبها بسبب انتقادات واتهامات بالإباحية في محتواها.

وبدأ الجدل حول رواية “زائرات الخميس” التي صدرت أواخر العام الماضي، عندما نشر أحد المدونين السعوديين ويدعى نواف المهدي، في حسابه بموقع تويتر مقطعًا من الرواية يتحدث عن العلاقة الجنسية بين زوجين في الفراش.

السادة مكتبة جرير@JarirBookstore

كيف لكتاب بهذا المحتوى يباع في قسم كتب الأطفال

أخطأت بعدم تدقيقي لمحتوى الكتاب قبل شراءه ولكن خطأكم أفدح!! pic.twitter.com/1jFxYOmxNe — نواف المهدي (@almahdinawaf) October 31, 2017

ويقول المهدي، إنه عثر على الرواية في القسم المخصص لكتب الأطفال، منتقداً وضعها في ذلك القسم، قبل أن يأتيه رد “مكتبة جرير” السريع بتأييد ملاحظته وسحب نسخ الرواية.

وقالت مكتبة جرير في تغريدة الاعتراف “نتفق معكم في حرصكم، تم سحب النسخ من المكتبة، نشكر لك ملاحظتك”، دون أن يتضح إن كان ذلك يعني سحبها من الرف المخصص لكتب الأطفال فقط أم سحبها من المكتبة وإيقاف بيعها.

ووجدت تلك التفاصيل طريقها إلى مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة سريعًا، قبل أن يتصدر الوسم “#سحب_كتاب_بدرية_الإباحي” في موقع تويتر قائمة الترند مع انضمام مزيد من المغردين السعوديين المنقسمين بين من يرى في ما جرى خطأ غير مقصود جرى تصحيحه، وبين من يرى أن السماح بطباعة الرواية غير مقبول بسبب محتواها الإباحي على حد وصف البعض.

ورغم الجدل الواسع والمستمر حول رواية “زائرات الخميس”، إلا أن كاتبتها رفضت التعليق على الانتقادات التي طالتها وطالت روايتها، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من وزارة الثقافة والإعلام حول الرواية أو المكتبة التي عرضتها للبيع في قسم مخصص لكتب الأطفال.

وتقول تقارير نقدية وأدبية، إن الروائية البشر تقدم في “زائرات الخميس” قصة اجتماعية محورها أن “الأطفال لا ينسون، ويكبرون قاطعين عهداً على أنفسهم ألا يكرروا أخطاء آبائهم بحقهم، لكنهم في التفافات طرق الحياة، يستيقظون فجأة ليدركوا أنهم صاروا نسخًا من آبائهم”.