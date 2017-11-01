قضية “المعلمة الوهمية” بالسعودية تضع علي العلياني في مواجهة وزارة التعليم (فيديو)

تشهد قضية السعودية أمل الغامدي، التي اشتهرت إعلاميا بـ”المعلمة الوهمية”، تداعيات وانعكاسات، وصلت إلى حد اتهامات لوزارة التعليم في المملكة بالفساد والمحسوبية.

وانتقد الإعلامي علي العلياني من خلال برنامجه “معالي المواطن”، آلية العمل في الوزارة، ملمحا إلى عمليات فساد في التعليم، بعد مقابلة أجراها مع المواطنة أمل الغامدي، التي روت تفاصيل اكتشافها أنها مسجلة كمعلمة منذ 17 عاما في التعليم، دون علمها.

بدوره، وجه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، برفع دعوى قضائية ضد العلياني، بعد ادعاءاته بوجود عصابات توظيف وفساد في الوزارة، وفق صحيفة “سبق”.

وكشف المتحدث باسم الوزارة، أن الوزير وجه الشؤون القانونية بالوزارة برفع دعوى قضائية ضد العلياني أمام لجنة الإعلام لاتهامه الوزارة جزافاً بوجود “عصابات توظيف وفساد”.

وتواجه وزارة التعليم موقفا حرجا، بعد خروج مواطنتين اثنتين إلى العلن، لتكشفا أنهما مسجلتان لدى الوزارة كمعلمتين دون علمهما، وذلك بعد توجههما لـ”حساب المواطن“، الذي رفض طلبهما على اعتبار توظيفهما في الدولة.

وسبق أن واجه الإعلامي علي العلياني، القضاء، بعد إلقاء القبض عليه من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل نحو عامين، بتهمة وجوده مع فتيات في “وضع مخل بالآداب”، قبل أن يصدر أمر رسمي بإطلاق سراحه وتبرئة ساحته.