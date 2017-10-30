صحافية فرنسية: كنت أعلم باعتداء الإسلامي طارق رمضان على نساء منذ 2009

كشفت الصحافية والمخرجة الفرنسية كارولين فوريست، في لقاء مع قناة تلفزيونية اليوم الإثنين، عن أنها كانت على علم بالاعتداءات الجنسية التي تعرضت لها مجموعة من النساء على يد المفكر الإسلامي طارق رمضان، حفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا، منذ العام 2009.

وذكرت فوريست، في لقاء مع قناة RTL الفرنسية، أنها كانت تعرف الشخصية المزدوجة لطارق رمضان معرفة جيدة بناء على الأبحاث التي أجرتها حوله قبل العام 2004، وهو تاريخ صدور كتابها حوله بعنوان “الأخ طارق”، وأوضحت أنها على الرغم من ذلك، كانت في غاية الاستغراب والاندهاش عند سماع حكايات بعض النساء بخصوص ما بدر منه، لأنها لم تتصور أن يكون عنيفاً إلى تلك الدرجة.

واستمعت فوريست لروايات 3 نساء مسلمات تعرضن للتحرش والاغتصاب على يد رمضان، لكنهن كن خائفات من الكشف عن ذلك بسبب المكانة التي يحظى بها الرجل، خاصة بين المسلمين في أوروبا.

وأضافت أنها شجعت إحداهن على التحدث إلى القاضي، لكن المرأة تراجعت في آخر لحظة لتعرضها للتهديد.

وتضيف الصحافية فوريست أنها لم يكن في وسعها أن تفعل شيئا على الرغم من علمها بما يجري، وذلك بسبب عدم تمكنها من متابعته قانونياً وعدم وجود أدلة مادية تدينه، وبسبب مهاجمة الكثيرين لها واتهامها بمعاداة الإسلام بعد صدور كتابها عنه، هذا إضافة إلى أن معظم الضحايا ذهبن إلى الداعية في الفندق، وهو ما يخلق نوعاً من التداخل بين تعرضهن للاغتصاب وموافقتهن المبدئية، وحتى قيامهن بإغراء المعتدي بمجرد إقفال باب الغرفة، وهي أمور يصعب تقديم أدلة واضحة عليها إلى العدالة.