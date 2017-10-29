كريستيانو رونالدو يتسبب بطلاق سيدة سعودية

طلّق شاب سعودي زوجته إثر خلاف نشب بينهما أثناء مشاهدتهما مباراة برشلونة وريال مدريد الأخيرة، وذلك بعد أن تصاعد التلاسن بينهما في أعقاب فوز ريال مدريد، وهو النادي الذي تشجعه الزوجة، ما تسبب في استثارة غضب الزوج.

وتعود القصة إلى قبل نحو شهرين تقريبًا حين جلس الزوجان المقيمان في منطقة “الخُبر” لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد، وكانت الزوجة ذات العشرين عامًا من مشجعي النادي الملكي بقوة، بينما الزوج كان من عشاق برشلونة.

وأضافت صديقة الزوجة المُطلقة، أنه عقب انتهاء المباراة عبّرت الزوجة عن فرحتها الشديدة بفوز الفريق الذي تشجعه، وظلت تردد اسم اللاعب البرتغالي “كريستيانو رونالدو” أكثر من مرة، ما اعتبره الزوج تجاوزًا وامتهانًا لمشاعره، خاصة أنه كان في حالة غير طبيعية من الغضب لهزيمة برشلونة.

وأشارت إلى أن الخلاف بين الزوجين وصل خلال هذه الليلة إلى حدّ ضرب الزوجة وسبها، وهو ما قُوبل بتهديدها بمغادرة البيت والذهاب إلى أهلها، وبالفعل في اليوم التالي غادرت الزوجة بيت زوجها، وأصرت على الطلاق، وبعد مبادرات عدة للصلح استغرقت أكثر من شهر، توصل الطرفان إلى خيار الانفصال، بعدما باءت كافة محاولات التقارب بالفشل.