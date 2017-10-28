ريال مدريد حدد 3 لاعبين لخلافة كريستيانو رونالدو

بات في حكم المؤكد أن ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا ،والدوري الإسباني، حدد قائمة مختصرة من 3 لاعبين يمكنهم أن يحلّوا محل كريستيانو رونالدو ،الهداف التاريخي للفريق ،والذي يتم عامه الـ33 في فبراير المقبل.

وبدأ فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي في البحث عن خليفة رونالدو، ويتطلع إلى اكتشاف نجم جديد للمستقبل ،خاصة وأنه غير راضٍ عن مطالب “الدون” المستمرة للحصول على المزيد من الأموال.

ويشتهر بيريز بحرصه الشديد على التعاقد مع أفضل لاعبي العالم، مهما كلّف ذلك من أموال ،وذلك ما اشتهر باسم “غالاكتيتوس” ،وحدث ذلك عندما تعاقد مع رونالدو ثم غاريث بيل ،الذي كان من المقرر أن يكون خليفة بيل لكنه ضل طريقه بسبب الإصابات.

وذكر موقع “دياريو غول” أن بيريز يبحث عن جوهرة نادرة صغيرة السن تزين التاج الملكي في ريال مدريد لفترة طويلة ،ورشح بالفعل 3 لاعبين بينهما لينكولن وغونكالو غيديس.

لينكولن – غريميو

أثار المهاجم الشاب البالغ عمره 18 عامًا ضجة كبيرة منذ أن بدأ مسيرته في غيرميو البرازيلي قبل عامين وعمره 16 عامًا، حيث يعد واحدًا من أبرز المواهب البرازيلية الصاعدة، ويقارنه الكثيرون برونالدينيو نجم برشلونة والبرازيل السابق.

وهو يلعب في مركز لاعب الوسط المهاجم ،الذي يجيد في الجناح الأيسر، وشارك بالفعل في 254 مباراة رسمية رغم صغر سنه.

غونكالو غيديس – باريس سان جيرمان

دفع باريس يان جيرمان الفرنسي 27 مليون جنيه إسترليني الصيف الماضي للتعاقد مع غيديس ،لاعب بنفيكا السابق، حيث سجل مع النادي البرتغالي 11 هدفًا في 68 مباراة ؛ليصبح أحد أبرز اللاعبين الشبان في أوروبا رغم بلوغه 20 عامًا فقط.

وغيديس يتألق حاليًا مع فالنسيا ،الذي استعاره من باريس سان جيرمان، حيث سجل 8 أهداف في 8 مباريات مع فلانسيا في الليغا.

باولو ديبالا- يوفنتوس

يهتم ريال مدريد كثيرًا بمهاجم يوفنتوس الشاب ،الذي رفض برشلونة التعاقد معه ؛ليصبح خليفه مواطنه ليونيل ميسي ،باعتبار أن طريقة لعبه تتشابه تمامًا مع قائد منتخب الأرجنتين.

وتألق ديبالا منذ انتقاله إلى يوفنتوس ،ويعد أحد أبرز اللاعبين في العالم حاليًا ،وعمره 23 عامًا فقط ،ويملك خبرة كبيرة مقارنة باللاعبين الآخرين ،لكن سعره سيصل إلى 161 مليون جنيه إسترليني.