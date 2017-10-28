أول سباق نسائي للسيارات في السعودية بعد السماح للمرأة بالقيادة

أكدت السعودية الفائزة بأول سباق نسائي للسيارات في المملكة أن قرار السماح بقيادة المرأة “سيطلق الطاقات الإبداعية الكامنة في المرأة السعودية”.

ونقلت صحيفة “المدينة” المحلية عن شيرين رفيع، التي حصدت المركز الأول في السباق الذي أقيم في مدينة جدة، قولها إن السماح للسعوديات بقيادة السيارات سيكسر حاجز الخوف داخل السيدات والفتيات، وسيشجعهن على إطلاق طاقاتهن الإبداعية الكامنة.

وأضافت رفيع، وهي زوجة بطل الراليات السعودي ومقدم برامج “دريفن” الخاص برياضة السيارات على قناة “إم بي سي”، سلطان حمدي: “إذا أتيح للمرأة السعودية، التدريب والدعم في مجال سباق السيارات، فسيمكنها ذلك من احتراف السباقات وتحقيق ألقاب عالمية”.

وتابعت أن اهتمامها بمجال رياضة السيارات يرجع لشغفها بسيارات السباق منذ 5 سنوات، لا سيما بعد الدعم الذي تلقته من زوجها.

وأعربت “رفيع” عن سعادتها بالمشاركة في السباق، وحصد المركز الأول، مبينة أنها حققت أسرع زمن في أطول لفة بالحلبة مسجلة 15.8 ثانية بسرعة 60 كلم في الساعة.

وأشارت إلى أن تتويجها باللقب تم وسط أجواء تشجيعية كبيرة من الحضور، مشددة على ضرورة الابتعاد عن الخوف من دخول أي تجربة جديدة.

وأكدت أهمية كسر حاجز الخوف لدى السيدات من القيادة “وذلك بدعم وتشجيع الأسرة مع التدريب السليم وتعلم مبادئ القيادة، والسلامة المرورية، وميكانيكية عمل المحركات”.