“المرور” السعودية تطلق تحذيرات بشأن قيادة المرأة

كشف المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، العقيد طارق الربيعان، خلال اتصال هاتفي مع برنامج “يا هلا”، أمس الاثنين، عن عدة إجراءات وتحذيرات فيما يتعلق بقيادة المرأة للسيارة.

وبين أن بعض الأشخاص استثمروا القرار الجديد بالسماح للمرأة بالقيادة، لاستغلال النساء بحجة تعليمهن القيادة، مطالباً النساء بالتريث وعدم الاعتماد على مكاتب مرخصة، خاصة وأنه سيتم قريبا اعتماد مكاتب بشكل رسمي.

وبرر الربيعان، أن المرور سبق وأن ضبطت عدة مكاتب غير مرخصة خاصة في الشرقية، أقرت بقيامها بتعليم القيادة للنساء في مخططات سكنية مقابل مبلغ مالي، متوعدًا بالكشف عنها للإعلام، وإصدار العقوبات ضدها. وفق صحيفة “سبق”.

وقال إن تجهيز المدارس المخصصة لتدريب النساء على قيادة السيارات لن يستغرق شهرًا عند انتهاء اللجنة الوزارية المشكلة من (الداخلية والمالية والعمل) من الخروج بالتعليمات المنظمة لهذا الأمر.

وأكد أن المرور لن تتوانى في إيقاع المخالفات ضد الأشخاص الذين يقومون بتعليم المرأة القيادة خارج المكاتب المعتمدة لذلك.