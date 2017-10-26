دبي تعرض أغلى حذاء في العالم بقيمة 15 مليون دولار

تستعد إمارة دبي في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لإبهار العالم بعرض أغلى حذاء، حيث تصل قيمته إلى 15 مليون دولار (55 مليون درهم).

وكشفت المصممة ديبي وينغهام، عن الحذاء المصنوع من الألماس، حيث تم صنعه بتكليف من أحد عملاء المصممة الشهيرة ليكون هدية عيد ميلاد.

وجاء الكشف عن الحذاء الفريد، احتفالا بالذكرى السنوية العاشرة على إنشاء “رافلز دبي”.

ويضم الحذاء، وفقا لصحيفة “الإمارات اليوم”، أكثر من 1000 قطعة من الألماس مثبتة في معدن من البلاتين، وخيوط من الذهب عيار 24 على لوحة من الذهب، حيث يتميز الألماس فيه بندرته نظراً للونه الفريد، وحجمه وشدة نقائه.

وتزين الحذاء أيضاً قطعتان من الألماس الوردي بوزن ثلاثة قراريط للواحدة، وقطعتان من الألماس الأزرق وزن كل منهما قيراط، وأربع قطع من الألماس الأبيض النقي بوزن ثلاثة قراريط للقطعة.

واشتهرت دبي بتصميماتها الفاخرة للمشاهير، وسبق أن صممت “أغلى كعكة في العالم”.