دبي.. عرض ابنة أخته ذات الـ 14 عامًا للبيع بـ40 درهمًا

تجرد آسيوي من كل المشاعر الإنسانية؛ بعد أن أقدم على المتاجرة بابنة أخته البالغة من العمر 14 عامًا وعرضها للبيع، وأجبرها على ممارسة الرذيلة مقابل 40 درهمًا للمرة الواحدة، إضافة إلى تزوير جواز سفرها، إذ أضاف 10 سنوات إلى عمرها، وقام بتسفيرها إلى دولة خليجية مجاورة، واتفق مع مجموعة من الرجال على تهريبها وتشغيلها في الأعمال المنافية للآداب.

وفي التفاصيل، ورد بلاغ من مصادر موثوقة لشرطة دبي بوجود شقة مشبوهة، وتمت مداهمتها وإلقاء القبض على عدد من النساء والرجال، وفوجئ الفريق أثناء عملية الدهم بوجود طفلة تخلو من أي معالم أنوثة، إذ تبين لاحقا أنها ضحية اتجار بالبشر، وبينت التحقيقات أن الطفلة ضحية لخالها الذي أقنع الأسرة في موطنها بأن تسافر للعمل في الدولة بمركز متخصص للتدليك والعلاج الطبيعي.

ونظرا للحالة المادية السيئة للأسرة وافقت على سفر الطفلة، فزوّر الخال جواز السفر؛ إذ قام بتغيير سنها بإضافة 10 سنوات إليها، وسافرت الطفلة إلى دولة خليجية مجاورة للإمارات، ثم جهز الخال أشخاصًا لتهريبها عبر الحدود، وفق صحيفة “البيان”.

وكشف مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر بشرطة دبي، العقيد عبدالرحمن الشاعر، أن الطفلة ظلت مصابة بذعر شديد، حتى اغتصبها أحدهم، ثم ظلت حبيسة الشقة مدة شهرين، حتى وقت المداهمة.

وأضاف أنه تم تحرير الطفلة وإيداعها في مؤسسة دبي لرعاية المرأة والطفل، حيث قُدّم الدعم النفسي والمعنوي والمادي لها، كي تتغلب على هذه الفترة العصيبة من حياتها.