أكثر 10 سيارات يريد أصحابها التخلص منها حول العالم

رغبةً في تقليل محروقات الوقود وتقليل الانبعاثات الحرارية، يتخلص الكثير من الناس من سياراتهم القديمة، ويوافقون على تحويلها إلى “خردة” واستبدالها بأخرى جديدة أو مستعملة في حالة جيدة.

ووفقًا لموقع “أوتو ترايدر” المتخصص في بيع السيارات، فإن هناك ما لا يقل عن 24 علامة تجارية للسيارات دخلت نطاق إعادة هيكلة السيارات منذ بداية العام الجاري.

وبحسب الموقع، فإن أكثر 10 سيارات يريد أصحابها التخلص منها هي: “فولكس فاجن”، “فورد فوكس” و”فكسهول استرا”، و”فورد فيستا”، و”فوكسهول كورسا”، و”بي ام دبليو”، و”فولكس فاجن بولو”، و”فورد موندي”، و”هوندا سيفيك”، وأخيرًا “فولكس فاجن باسات”.

وأطلق موقع “أوتو تريدر” تطبيقًا إلكترونيًا خاصًا للسيارات المعاد هيكلتها (الخردة)، لمساعدة السائقين على تحديد أي صفقة أفضل بالنسبة لهم عند التخلص من سياراتهم القديمة، فكل ما عليهم إدخال رقم تسجيل المركبة الخاصة بهم في النظام وينبههم إلى صفقة الخردة المناسبة لهم، ويحدد لهم النماذج البديلة للسيارة بسعر التجزئة.

ويستخدم نحو 17 ألف مالك للتطبيق الإلكتروني الموقع حاليًا منذ إطلاقه الأسبوع الماضي .

وتعتبر سيارة “فوكسهول” الأولى في قائمة سيارات الخردة للموقع، في حين تشكل “فولكس فاجن” 17% من السيارات المعروضة للبيع وعددها 3 آلاف سيارة.

وفي تقرير صادر عن “أوتو تريدر” نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن “فولكس فاجن 23جولف” مثّلت حوالي 30 % من جميع السيارات التي تم تسجيلها بالفعل على التطبيق خلال الأسبوع الماضي.

وكانت “فولكس فاجن” تحتل المرتبة الرابعة ضمن السيارات الأكثر شراءً في العام 2016 في بريطانيا، أي ما يقرب من نصف عدد سيارات “فورد فيستاس” المباعة في نفس العام.

وتزيد المخاوف بين مالكي السيارات إزاء قدرتهم على استبدال سياراتهم الألمانية المتقادمة، بسبب الغش التجاري في بعض السيارات الجديدة.

وبحسب “أوتو تريدر” فإن 51 % من السيارات المعروضة للاستبدال، والبالغ عددها 17 ألفًا، تعمل بالديزل، بينما لا تزيد نسبة السيارات التي تعمل بالبنزين على 49 بالمائة.