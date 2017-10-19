سيارات جديدة على مقاس المرأة السعودية.. تعرف على أهم مميزاتها

تعتزم وكالات السيارات في المملكة العربية السعودية تطبيق مواصفات أنثوية للمركبات ،التي سيتم بيعها للنساء، تشمل إكسسوارات جديدة وشكل المقود ومكانًا للماكياج، وذلك بعد قرار السلطات السماح للنساء بالقيادة عام 2018.

وكشف رئيس اللجنة الوطنية للسيارات بمجلس الغرف السعودية ،فيصل أبوشوشه، عن “8 إضافات جديدة للسيارات النسائية ،التي ستدخل السوق السعودي العام المقبل ،وذلك لأهداف تسويقية”، مبينًا أن هذه الإضافات “موجودة في معظم الموديلات الموزعة على جميع دول العالم، ولكن سيتم التركيز عليها في السيارات المخصصة للمرأة”.

وقال أبوشوشه ،لصحيفة الوطن السعودية: “إن أبرز الاختلافات بين المركبات الرجالية والنسائية ،ستكون في اللون الداخلي والخارجي للسيارة، علاوةً على الإكسسوارات الداخلية، إضافة إلى مكان للمكياج والحقيبة، وأن المقاعد ستكون أكثر راحةً”.

وأشار إلى أن بعض الوكالات “تطلب سيارات محددة للمرأة ،من ناحية الماركة والموديل واللون ،وغيرها من المواصفات المرغوبة من قبل النساء“.

وأضاف أن الوكالات السعودية ستعد دراسات واستبيانات ؛لمعرفة المواصفات المطلوبة من المرأة ؛ليتم رفعها إلى المصانع المنتجة، متوقعًا أن تكون نسبة الإقبال على الشراء مستقرة في بداية الأمر.