عاصرت الحربين العالميتين الأولى والثانية.. وفاة أكبر معمرة في البحرين

توفيت الحاجة آمنة الصباح أكبر معمرة في البحرين عن عمر ناهز 103 أعوام، حيث عاصرت الحربين العالميتين الأولى والثانية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقالت صحيفة الأيام البحرينية إن الحاجة آمنة الصباح، توفيت أمس الأحد بعد أن عاشت قرنا وثلاثة أعوام قضتها بخدمة المجتمع بمنطقة رأس الرمان في البحرين بعد انتقالها للعيش فيها.

وقال أحد أهالي المنطقة: “من منا لا يعرف هذه المرأة التي علمت الكثير منا القرآن الكريم، المرأة التي لا تجيد القراءة والكتابة ولكنها بصيرة القلب والروح، نسأل الله أن يلهم ذويها الصبر والسلوان”.