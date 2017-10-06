البحرين.. الحكم على حارس سرق 15 دينارًا من فلبينية بالسجن 5 سنوات

أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى في البحرين، بحكم السجن 5 سنوات على متهم يعمل حارس أمن بوزارة الأشغال، أدين بسرقة 15 دينارا، ومصوغات ذهبية من فلبينية بالإكراه، منتحلا شخصية مفتش بهيئة تنظيم سوق العمل.

ولم تبلغ الفلبينية عن الواقعة، التي وقعت في 2014، إلا بعد مرور 20 يوما من تاريخها، حيث ذكرت في البلاغ أنها كانت تسير في منطقة القضيبية صباحا، حين توقف المتهم بسيارته أمامها وأبلغها أنه مفتش بهيئة تنظيم سوق العمل، وطلب منها ركوب السيارة، فرضخت لتهديداته، وركبت السيارة، وعندها باغتها المتهم وانتزع سلسلة ذهبية كانت في عنقها، وأمرها بنزع حلق في أذنيها وخاتم ذهبي، ثم أخذ منها محفظة نقودها التي كانت تحتوي على 15 دينارا، ثم توقف في منطقة أخرى وأنزلها من السيارة، وهرب بعد أن هددها بأنه سيقوم بإيذائها في حال أبلغت الشرطة، وفق موقع “الأيام”.

ولم تتقدم الفلبينية بالبلاغ بدافع الخوف من التهديد حتى دفعها أصدقاؤها لذلك، فتوجهت لمركز الشرطة حيث عرضوا عليها صورا للمشتبه بهم، فتعرفت على أحدهم، وعند جلبه أكدت أنه المتهم، الذي تبين أن لديه 14 أسبقية.

وجاء الحكم الصادر بتهمة سرقة بالإكراه، بعد أن سحب المتهم المجني عليها بالقوة إلى داخل السيارة وتمكن بهذه الوسيلة القسرية من إتمام السرقة والفرار بالمسروقات.