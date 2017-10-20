بالصور.. متحولة جنسيًا تنفق 90 ألف دولار لتشبه دمية

أنفقت امرأة متحولة جنسيًا حوالي 90 ألف دولار، 54.967 جنيه إسترليني على العمليات التجميلية، في سعيها لتبدو وكأنها دمية “براتز”.

وأجرت جولين داوسون، 21 عامًا، من جولد كوست في أستراليا، العديد من العمليات الجراحية بما في ذلك تكبير الثدي، وزرع وحشو الجبين، والتخسيس في محاولة لمحاكاة لعبة الأطفال الشعبية.

كما أنفقت ثروة على علاجات التجميل بما في ذلك إزالة شعر كامل الجسم كجزء من محاولة مستمرة لتغيير مظهرها بشكل كبير، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وتحدثت جولين، التي ولدت ذكرًا عن تحولها: “لقد كان من قبيل الصدفة تقريبًا في البداية، وأنا طفل كنت أحب دمية براتز، ثم تقدمت في السن وأدركت أنني أردت أن أصبح امرأة، وبدأت الجراحة للحصول على الذقن والوجه على شكل قلب”.

وعلى الرغم من أنها خضعت لمعظم عملياتها منذ غضون 6 أشهر فقط، قالت جولين، إنها أدركت في سن مبكرة أنها تريد أن تكون امرأة.

ولا تملك جولين، التي مولت جميع عملياتها بنفسها، خططًا فورية لإجراء عملية إعادة انتداب كاملة للجنسين، لكنها تقول إنها ستمر بها في نهاية المطاف.

وتتميز دمية براتز، التي ظهرت في العام 2001، بالذقن المميزة، وعيون القطط والشفاه المتضخمة.