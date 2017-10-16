إيران.. تزايد عدد الفتيات الهاربات من منازلهن إلى ممارسة الرذيلة

كشف معاون رئيس منظمة الرعاية الاجتماعية في إيران، حبيب الله مسعودي فريد، اليوم الإثنين، عن تزايد عدد الفتيات الهاربات من عائلاتهن وتوجه معظمهن إلى العمل في بيوت الدعارة.

وقال مسعودي فريد لوكالة أنباء “مهر” الإيرانية إنه تم التعرف في العام الماضي على ألف فتاة هاربة من أسرهن، وقد وقع أغلبهن في ممارسات غير أخلاقية ، كالدعارة، مشيرًا إلى وجود 31 مركزًا للسلامة في أنحاء إيران مخصصًا لإيواء الفتيات الهاربات.

ويتم الاحتفاظ بالفتيات الهاربات من أسرهن في هذه المراكز لمدة تتراوح بين 3 و 4 أشهر، لكي يتم التواصل مع أسرهن لإقناعهن بالعودة إليها ومواصلة حياتهن.

وكشف المسؤول الإيراني عن أن هناك أيضا المئات من الفتيات الهاربات اللواتي رفضت أسرهن عودتهن، وذلك في مدة وصلت إلى 8 أشهر، منوهاً إلى أن هذه القضية أصبحت ظاهرة خطيرة.

وأشار تقرير نشرته وسائل إعلام رسمية إيرانية في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، إلى أن الدعارة في العاصمة طهران أصبحت مهنة لكسب المال.

وفي العام 2015، أعلنت شرطة طهران أنها ضبطت منازل للدعارة السرية التي تجتذب المراهقات الهاربات، واعتقلت أكثر من 2000 فتاة فيها، وتبين بعد التحقيق معهن أن 600 منهن اتخذن الدعارة مهنة لكسب المال.