إيران.. أرقام صادمة عن الاعتداءات الجنسية بحق الأطفال

قال المدير الادارى لمنظمة الخدمات الاجتماعية فى بلدية طهران، رضا قديمي، الأحد، إن 90% من الأطفال في أماكن العمل بإيران يتعرضون للاعتداء الجنسي.

وقال رضا قديمي في تصريحات لوكالة “ايرنا” إن أغلب هولاء الأطفال يتعرضون للإساءة، ويتمّ استغلال الكثير منهم بصورة غير مشروعة من قبل أقاربهم حيث يرسلونهم إلى الشوارع ومفترقات الطرق للتسول أو العمل لمساعدة عوائلهم.

وأضاف السيد قديمي:”مع اقتراب موسم البرد، لا ينبغي أن نتكلم ونواجه هذه المعضلة بشكل عاطفي. علينا أن نجمع الأطفال من الشوارع و مفترقات الطرق ونرسلهم إلى منظمة الرعاية الاجتماعية كما يجب على المنظمة أن تقوم بالتعرف على ذويهم الذين لم يحسنوا رعايتهم وأهملوهم كي تعطى لهم التحذيرات اللازمة، وإذا كرروا، هذا الاهمال بحق الاطفال يجب ملاحقتهم من قبل القانون والقضاء”.

واضاف رضا قديمي:”أن هناك خطة لاستيعاب هؤلاء الاطفال المتسولين من قبل منظمة الرعاية الاجتماعية بموجبها يتمّ اسكانهم و تعليمهم حيث تمّ استيعاب 416 طفلا لحد الان منهم 355 طفلا من البلدان المجاورة، يتسولون على مفارق الطرق مما يشكل خطرا كبيرا في تجارت الاطفال المتسولين من البلدان المجاورة الى داخل البلد واستغلالهم “.

وردا على سؤال حول هوية هؤلاء الأطفال وهل صحيح أن معظمهم من أطفال الأفغان وبسبب الفقر، تضطر أسرهم إلى إرسالهم إلى ايران ، أجاب قديمي ” في كثير من الحالات، فإن أهالي هؤلاء الأطفال ليسوا من داخل البلاد بل تمّ نقلهم إلى إيران للتسول”.

واستطرد رضاقديمي قائلا ” وفيما يتعلق بالأطفال الأجانب، فإن مكتب شؤون الاجانب في وزارة الداخلية، هي المسؤولة عن اتخاذ الإجراءت لكن لا نعرف لماذا وزارة الداخلية أهملت هذه الامور طيلة السنوات الماضية.”

هذا وانتفدت منظمات دولية إيران في السنوات الأخيرة لإرسال أطفال من الأفغان الى سوريا للقتال.