ملابس الصحفيين “اللافتة” تثير الجدل في مصر

يبحث المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين في مصر إصدار قرار يمنع ارتداء الصحفيين الملابس “غير اللائقة، كملابس الجينز المقطعة والملابس اللافتة للصحفيات”، مطالبينهم بارتداء “ملابس تحافظ على وقار المهنة وهيبة الصحافة”.

وينص القرار الجديد الذي لا يزال قيد البحث على أنه سيتم منع دخول الصحفيين الذين “يرتدون ملابس جينز مقطعة أو ملابس مثيرة ولافتة للصحفيات”.

وقال مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: “إن الملابس غير اللائقة للصحفيين يجب تعديلها نتيجة مهمة الصحفي ومهامه وشخصيته، وأنا لا أستطيع منعها إلا بعد أخذ رأي النقابة أولا؛ لكونها صاحبة الاختصاص الأصلي وسنساندها لو أرادت اتخاذ القرار بمنع الملابس المقطعة”.

وأضاف رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لـ”إرم نيوز”، أنه يتوقع أن تصدر نقابة الصحفيين رأيًا إيجابيًا بشأن القضية وسيتم “إخراج قرار معقول بمنع ارتداء الملابس المقطعة”.

وقال حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين بمصر: “إن الفكرة ليست في منع البناطيل الجينز المقطعة بقدر ما هي ضرورة منع دخول بعض الصحافيين النقابة مرتدين شورت”، لافتًا إلى ضرورة أن يكون هناك “حد أدنى من الزي اللائق”.

وأضاف زكريا لـ”إرم نيوز” “أنه ليس هناك منع للبناطيل المقطعة ولكنها عملية ذوقية يجب اتباعها”، مؤكدًا أنه تم إخراج صحفي قبل ذلك من النقابة لارتدائه “شورت”.

وطالب زكريا الصحفيات بارتداء “ملابس بها وقار وغير ملفتة للنظر”، مؤكدًا أنه “لن يتم فرض ملابس محددة مثل العساكر، وأن البعض ظروفهم الاقتصادية بسيطة ولكنهم يلبسون ملابس معقولة”.

وأوضح أنه لم يتم اتخاذ قرار رسمي بمنع الصحفيين والصحفيات من ارتداء البناطيل المقطعة أو الملابس اللافتة، لكنّ الأمر في “طور المناقشات حاليا”، مناشدًا في الوقت نفسه الجميع بأن “يكونوا على قدر من المسؤولية في المظهر احتراما للمهنة”.